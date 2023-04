Raport: Ukraina sõjapõgenikega kaasnev koormus jaotub omavalitsuste vahel ebaühtlaselt

Masso tõi välja, et toimetugevust arvesse võttes muutub veelgi teravamaks omavalitsuste ebaühtlase koormuse probleem seoses põgenike vastuvõtuga. Küllalt kõrge sõjapõgenike osakaaluga on näiteks Võru linn (2,8%), Valga vald (2,7%), Kohtla-Järve linn (2,4%), Loksa linn (2,3%), Tapa vald (2,2%) ja Lüganuse vald (2,2%). Tulukuse järgi on aga tegemist üksnes toimetulemise tasemel olevate omavalitsustega ning, välja arvatud Võru linn, on need pigem alla keskmise teenustasemega omavalitsused.