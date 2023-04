VANA KULD ⟩ Peaminister Kaja Kallas mullu riigikogu infotunnis: lugege mu huultelt: maksud ei tõuse. Punkt

«Küll aga te ütlesite meile minu meelest üsna selgelt välja, et te tahate maksustada seda, mida teie arvates inimestel võiks olla vähem. Ja me näeme, et te tahate, et inimestel oleks vähem oma kodu. Küttearved, elektriarved, intressitõusud ja kinnisvara hinnaralli seda ju teeb. Ja te tahate, et inimestel oleks vähem võimalik autoga sõita. Nii automaks kui ka kütuse hinna tõus seda ju saavutavad. Nii et ma sain siit vastuse kätte. Ma ei ole nõus sellega, et küsimus oli ainult Ahti Kuningas ehk ühes ametnikus. Ka Annely Akkermann, teie uus rahandusminister, rääkis maksutõusudest. Ehk see on puhas poliitiline jutt. Nii et mina sain küll siit vastuse kätte: te soovite maksutõususid,» rääkis Helme, pärast mida läks tal jutt Ukraina sõjapõgenike peale.