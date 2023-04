Endine kapral Michael Mantey (39) sai enda sõnul külmakahjustuse 2017. aasta lõpus, kui ta viibis Suurbritannia liitlasüksuse koosseisus Eestis ja pidi õppuse ajal magama ilma telgita lageda taeva all.

Mees väitis hagis, et ta jalg sai külma tõttu niivõrd palju kahjustada, et ta ei saa ilma kepi abita kõndida, samuti tunneb ta pidevat külmatunnet, nii et peab isegi sooja ilmaga kandma mitu kihti riideid, vahendas Daily Mail.