Hanno Pevkur, jätkate kaitseministri ametis, nagu just äsja peaminister Kaja Kallas välja hõikas. Millised on lähiaegade suuremad väljakutsed teie ja kaitseministeeriumi jaoks?

Tegelikult väljakutseid on väga palju. Julgeoleku seis ei ole kuidagi paremaks läinud. Sõda Ukrainas kestab, mis tähendab seda, et me peame sealt omad järeldused tegema. Loomulikult sellise poole aasta perspektiivis, isegi vähem, kolme kuu perspektiivis on kõige olulisem Vilniuse tippkohtumine: NATO tippkohtumine, mis annab ka meile uue regionaalse kaitseplaani.