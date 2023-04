Võhmas kaks aastat tagasi kaht last pussitanud Raili Sepp ütles kohtus, et tegelikult oli tema sihtmärgiks üks teine laps, kes väidetavalt teda narris. Varemgi vaimse tervisega pahuksis olnud naise sõnul olid kortermaja ümber mängivad lapsed teda ka üldiselt häirinud.

2021. varakevad, esimene märtsikuu päev, õhtune aeg. Eestit raputab uudis sellest, kuidas veidi rohkem kui tuhande elanikuga väikelinnas Võhmas on kortermaja trepikojas pussitatud kaht last – kümne- ja kaheksa-aastast venda. Pussitajaks on 37-aastane Raili Sepp. Hiljem selgub, et poisid olid läinud viiekorruselisse kortermajja, kus elab nende sugulane, umbes sama vana tüdruk. Lapsed pidid koos õue minema, kuid tüdruk pöördus korraks tagasi, et tualetis käia. Kaks venda läksid trepist alla, kui esimese korruse korterist väljus Sepp, käes nuga, ja pussitas üht last 17, teist 15 korda.