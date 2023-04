Esmaspäevast muutub Tallinna-Viljandi liinil sõiduplaan

Hommikune reis hakkab Viljandist praegusega võrreldes väljuma varem - kell 7 hommikul. Sõiduaeg on 2 tundi ja 15 minutit ning Tallinna bussijaamas on buss kell 9.15.

«Paide inimestele on alates esmaspäevast suurimaks uuenduseks see, et lisaks bussijaamale hakkab Lux Expressi buss mõlemas suunas peatuma ka Paide Kutsekooli bussipeatuses – see on eriti hea võimalus Järvamaa Kutsehariduskeskuse noortele, kes saavad nüüd kooli lähedalt otse bussile,» kirjeldas Roos.