Kohus kinnitas riigikogulase ja ettevõtja kompromissi

«Maadevahetuse skandaaliga üleriigilise tuntuse pälvinud kinnistuarendaja Tõnu Korts ei ole kunagi varjanud, et tema tegelik soov on ehitada sinna korterelamu. Nüüd saavutab ta seda eesmärki linnajuhtide heakskiidul vabatahtlike päästjate maja sildi all,» kirjutas Metsoja oma arvamusartiklis.

Korts märkis, et Metsoja väited on teadvalt ebaõiged, pahatahtlikud ning suunatud tema au, hea nime ja maine kahjustamisele, sest avalikkuse ees nimetatakse teda maadevahetuse skandaali osaliseks ja süüdimõistetud kurjategijaks. Korts tõdes, et ta ei ole seotud maadevahetuse skandaali või kriminaalasjaga, sealhulgas ei ole ta selles kriminaalasjas saanud kahtlustust ega süüdistust.