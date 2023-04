Kõlvart: uus valitsusliit kahjustab majanduse konkurentsivõimet ja riigi usaldusväärsust

Kõlvarti hinnangul kumab koalitsioonilepingust läbi Reformierakonna mitmeaastane tegevusplaan, kus panustatakse sellele, et tänased ebapopulaarsed otsused on nelja aasta pärast unustatud ning järgmisteks riigikogu valimisteks on riigikassa maksutuluga kosunud nii palju, et valijatele taas meelehead pakkuda. «Teatavasti avalikus sektoris alampalga tõstmine 60 protsendile mediaanpalgast on Euroopa Liidu direktiivist tulenev kohustus,» märkis Kõlvart. «Iseküsimus on, kas sotsiaaldemokraadid on veel valitsuses, kui nende lubaduste täitmise aeg kätte jõuab.»