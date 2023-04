Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link ütles Postimehele, et laeval on veeavarii, mille eeldatavalt põhjustas katkine külmaveetoru. Praegu on ajutiselt avarii tõttu suletud MyStari pubi, talveaed ning veeavarii tõttu on kannatada saanud ka Nordic Bar ja ahtriosa trepihallid. Meeskond tegeleb avariiga ning reisijate ümberpaigutamisega laevas.