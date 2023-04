Isamaa fraktsiooni vedamist jätkab tuttav tandem

«Järgmised neli aastat on riigikogu peamiseks ülesandeks tagada Eesti riigi, rahva, kultuuri ja keele püsimine läbi aegade, nii nagu on kirjas meie põhiseaduses. See tähendab, et lisaks riigikaitsesse panustamisele tuleb töötada selle nimel, et luua tingimused ja võimalused demograafilisest kriisist väljumiseks, inimeste toimetuleku parandamiseks ning majanduse konkurentsivõime suurendamiseks,» sõnas Seeder.