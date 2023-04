Aide: Maksude tõstmine ei ole hea. Eelarveaukude lappimiseks peaks valitsus teisi suuri kulutusi vähendama. Riik ju annab lahkelt igale poole suuri summasid. See ei ole õige asi, et inimeste käest niimoodi raha ära võetakse. Mind maksutõus väga ei puuduta, sest olen pensionär, aga käibemaksu tõstmine mõjutab mind ka. Ma enda pärast ei muretse, küll aga muretsen tööinimeste pärast. Oma pere pärast, kus on töölkäivad inimesed.

Foto: Konstantin Sednev