Zelenskõi sõnul töö sõjavangide vabastamiseks jätkub

«Meil õnnestus koju tuua veel 100 Ukraina kaitsjat. 80 meest ja 20 naist. Need on sõjaväelased, piirivalvurid, mereväe sõdurid, rahvuskaardiväelased. Nende hulgas on muide ka Azovstali kaitsjad. See on sada perekonda, kes said lihavõttepühade eel tõelise rõõmu osaliseks,» rääkis riigipea.