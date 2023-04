Reznikov kutsus Ukraina poolele võitlema hävitajate F-16 piloote

Reznikov tegi üleskutse Ukraina-Odessa meediakeskuses ühisel pressikonverentsil oma Taani kolleegi Troels Lund Poulseniga.

Eelkõige soovitas kaitseministeeriumi juht Ukrainasse tööle tulla välisspetsialistidel, kes soovivad ja suudavad teenindada välisriikide sõjatehnikat, omavad vastavaid lubasid ja juurdepääsu dokumentidele.

«See kehtib ka pilootide kohta. Kui on piloote, kes teavad, kuidas F-16 lennata ja on valmis sõjas osalema, siis on Võõrleegion valmis ukse avama,» ütles Reznikov.

Unian tõi välja,et USA pole Ukrainale hävitajaid F-16 andnud ja president Joe Bideni hinnangul Kiiev neid praegu veel ei vaja.

Samal ajal jätkab USA kongress Bideni administratsiooni survestamist lennukiotsuse ümberpööramiseks. Kongressis on avaldatud arvamust, et Ukraina võib otsustaval hetkel hävitajad F-16 ikkagi saada.

USA kaitseminister Lloyd Austin usub, et ukrainlaste peamine vajadus lahinguväljal on praegu tõhus kaugõhutõrje. Samuti on Austin avaldanud arvamust, et F-16 mitmeotstarbelised hävitajad ei aita Ukrainat väidetavalt sõja praeguses etapis.

«Kui räägite hävitajatest F-16, siis millal iganes te langetate otsuse teha kõik vajalik nende võimekuste saamiseks, siis selleks kulub umbes 18 kuud. Ja see ei aita praeguses lahingus,» ütles Austin senatikomitee kuulamisel.

Samas väljendas USA kaitseminister arvamust, et tulevikus on Ukrainal need võimekused ühel hetkel siiski olemas. Austin lisas, et rääkida saab nii hävitajatest F-16 ja ka teistest neljanda põlvkonna lennukimudelitest.

«Jätkame koostööd oma liitlaste ja partneritega tagamaks, et Ukrainal on kõik vajalik,» ütles Austin.