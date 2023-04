TÄISTUND ⟩ Uus oht: sisseränne islamistlikest riskiriikidest on hüppeliselt kasvanud

Kaitsepolitsei näeb selles kulmineeruvat julgeolekuohtu. «Lühiajalisele tööle värbamine islamiäärmusluse mõttes riskiriikidest on aastaga neljakordistunud. Usbekistan, Tadžikistan, Kasahstan - need on peamised,» ütleb kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Martin Arpo.