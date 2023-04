Idapiiri tagant levinud põlengusuits tekitas Narvas ärevust

Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann tõdes, et kulupõlengute periood on Eestiski alanud. «Lumi on ära sulanud ja kuiv hein välja tulnud. Inimesed süütavad seda,» märkis ta. Holzmann lisas, et kuigi kulupõlenguid on Eestis aasta aastalt vähemaks jäänud, need päris kadunud pole.