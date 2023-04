Uut valitsust esitletakse presidendile ilmselt järgmisel nädalal

Täna ei saanud Kallas riigikogult mandaati valitsuse moodustamiseks, sest riigikogu tööaeg lõppes enne otsuse hääletusele panemist. Kell 12.40 tegi Reformierakonna fraktsioon riigikogu aseesimehele Jüri Ratasele ettepaneku pikendada istungit, mis pidi lõppema kell 13. Kuna istungi pikendamise otsus vajab 2/3 häälteenamust, pandi see hääletamisele: 99 saadikust oli istungi pikendamise vastu 35, poolt 58 ning kuus saadikut ei hääletanud.

Neljapäeva hommikul aga sõidab Vabariigi President Alar Karis riigivisiidile Hollandisse. «Tõenäoliselt jõuab Kallas meie juurde alles esmaspäeval, see sõltub riigikogu asjaajamisest mitte meist,» märkis presidendi avalike suhete nõunik Indrek Treufeldt ERR -ile.

President kohtus uute tulevaste ministritega: pole paha algus

President Alar Karis kohtus täna Kadriorus Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üheksa ministrikandidaadiga, kes lähevad järgmise valitsuse tööle hakkamisel enda jaoks uude ministeeriumi.

President Alar Karis kohtus tulevaste ministritega. Heidy Purga. Foto: Raigo Pajula/Vabariigi Presidendi Kantselei

«Olid huvitavad kohtumised ja sissevaated nende tulevastesse tegemistesse. Mis mulle eriti meeldis, oli see, kui nad vastasid mõne küsimuse peale «Ma ei tea veel.» või «Mul ei ole veel vastust.» Keegi ei tea kunagi kohe kõike, peaasi, kui on soov need vastused leida,» ütles president Karis, lisades: «Kolmest erinevast erakonnast, aga kõik valmis koostööks. Pole paha algus.»

Kadriorus käisid tulevane terviseminister Riina Sikkut, majandus- ja IT-minister Tiit Riisalo, rahandusminister Mart Võrklaev, kliima- ja elukeskkonnaminister Kristen Michal, justiitsminister Kalle Laanet, kultuuriminister Heidy Purga, välisminister Margus Tsahkna, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning regionaalminister Madis Kallas.