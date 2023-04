Kuigi Pronkssõduri asukoht vajaks laiemat ühiskondlikku arutelu, on seni vastutust põrgatatud erinevate osaliste vahel.

Möödunud aasta novembris avaldas riigikantselei nimekirja, millised punamonumendid tuleks eemaldada ja millised mitte. Pronkssõduri kohta jäi hinnang andmata, leides, et see vajab ühiskondlikku arutelu. Mida aga pole, on arutelu.