FSB üritas värvata Eestisse tulevaid Ukraina sõjapõgenikke

Alates filtreerimislaagritest kuni ülekuulamisteni piiripunktides on ukrainlased kõrgendatud tähelepanu all ning nende seast otsitakse Venemaale vaenulikke ja ohtlikke inimesi. Neid küsitletakse, otsitakse läbi nende vara, vaadatakse läbi nende sidevahendeid, vahel ähvardatakse ja kasutatakse ka vägivalda.

Samuti on FSB süsteemselt proovinud Venemaalt Eestisse saabunud sõjapõgenikke kaastööle värvata juba Venemaa territooriumil, seda nii ähvardades kui ka raha pakkudes.

Kaitsepolitseiameti 2021. aasta aastaraamatus oli juttu plakatitest, mis Eesti Vabariigi piiripunktides kutsuvad inimesi üles teavitama värbamiskatsetest ja kontaktidest Venemaa luure- ja julgeolekuteenistustega. Kaitsepolitseiametiga ühendust võtnute hulgas on olnud nii eestimaalasi kui ka sõjapõgenikke ja see on aidanud näha Vene luureteenistuste tegevuse ulatust Eesti suunal alates sõja algusest.