Islamiterroristid pürivad Eesti e-residentideks

Kaitsepolitseiamet on alates e-residentsuse programmi algusest tuvastanud 26 islamistliku terrorismi või äärmuslusega seotud inimest, kes on taotlenud e-residentsust või olnud e-residendid. Nende hulgas on inimesi, keda saab seostada Al-Qaeda, Daeshi, Hizballahi, Talibani ja Moslemi Vennaskonnaga.

Kui e-residentsuse taotleja riigist, millel puudub Eestiga politsei- või õigusalane koostöö, täidab taotlemisel kõiki nõudeid ning tema kohta ei leidu avalikes allikates diskrediteerivat infot, siis on e-residentsuse saamine võrdlemisi lihtne ja kiire protsess, umbes 1–2 kuud. Hoopis keerulisem, aeganõudvam ja riigile kulukam on e-residentsuse kehtetuks tunnistamine, kui tagantjärele on tuvastatud julgeolekuoht. Kui sel alusel e-residentsusest ilma jäänud inimene pöördub kohtusse, siis võib e-residentsuse kehtetuks tunnistamise protsess kesta isegi aastaid.

Terroristlikud organisatsioonid, nende toetajad, äärmuslased ja tavakurjategijad on ka edaspidi huvitatud anonüümsetest elektroonilistest raha ülekande teenustest ning võimalusest teha tehinguid, mis ei nõua füüsiliselt kohapeal olemist.

Oma tegelike motiivide varjamiseks ei kiirusta terrorismiga seotud tegelased alustama pärast e-residentsuse saamist aktiivset ettevõtlust.

Terrorismi rahastamise takistamisel on peamiseks kaitsevalliks tehingupoole teadlikkus rahapesu ja terrorismi rahastamise ohust ning seadusega sätestatud kohustuslike hoolsusmeetmete järgimine.

Äärmuslaste ja terroristide motiivid osaleda Eestis e-residentsuse kaudu ettevõtluses on seotud sooviga viia majandustegevus oma elukohariigi julgeolekuasutuste järelevalve ja jurisdiktsiooni alt välja. Oma tegelike motiivide varjamiseks ei kiirusta terrorismiga seotud tegelased alustama pärast e-residentsuse saamist aktiivset ettevõtlust või tehingute ja raha suunamist läbi Eesti ettevõtte.

Ettevõtte loomisega kaasneb kaudne alus Schengeni viisa saamiseks, mis usutava tausta loomisel võib lihtsustada viisa saamist.