TÄISTUND ⟩ Kapot paneb muretsema kasvav sisseränne riikidest, kus levib islamiäärmuslus

On ramadaani aeg. Tallinnas asuvasse Keevise tänava islamikeskusesse kogunevad sajad moslemid, et päikeseloojangul palvetada. Mitmekorruselise maja trepikoda täitub rahvusvahelise seltskonnaga: kohale on tulnud usbekke, türklasi, pakistanlasi, kasahhe, asereid, nigeerlasi, tatarlasi jt. Enne palvetuppa minemist võetakse järjekorda ning pestakse jalgu ja käsi.