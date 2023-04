Nõmmel tapetud naise müsteerium sai lahenduse: tütar tundis FBI tehtud 3D-pildilt ära oma ema

Esmapilgul rõõmsast uudisest hoolimata närib uurijate hinge see, et tänini on teadmata, mis juhtus Maiega tol saatuslikul 1991. aasta novembrikuu päeval.

«Kuritegu on tänaseks aegunud ja oleme sunnitud kriminaalmenetluse isiku tuvastamisega lõpetama. Kuid meile tundub ebaõiglane, et seadus ei anna voli uurimise aktiivsete tegevustega edasi minna, et teada saada, mis ikkagi Maiega juhtus,» tõdes kriminaalbüroo juht. Ta lisas, et sellegipoolest ootab politsei jätkuvalt vihjeid või infot Maie elukäigu kohta.