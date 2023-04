AITA KONNAD ÜLE TEE ⟩ Algas kahepaiksete massiline kevadränne

Konnad on teel pulmi pidama kõikjal Eestis. Õhtused plusskraadid ja mõnes paigas sadanud vihm on kahepaiksete rändele suure hoo andnud. «Praegu on peamised liikujad kärnkonnad ja rohukonnad. Viimased neist hüppavad ja saavad seetõttu kiiremini üle tee. Massiline teedel hukkumine on suurem aga kärnkonnade puhul, kuna nad ei hüppa, vaid kõnnivad,» ütles Purga