Kõlvart: valitsuse seisukoht maksude osas on äärmiselt küüniline

Kõlvart tõi näitena turismimaksu, mille kehtestamisest on Tallinnas ammu räägitud. Ettepaneku, et Tallinn võiks kehtestada turismimaksu, tegi Kõlvart juba 2018. aastal linnavolikogu esimehe ametis olles. 2019. aastal pakkus tollane abilinnapea Aivar Riisalu välja, et kuni ühe euro suurune turismimaks võiks hakata kehtima 2021. aastast. Turismimaksu ei saanud Tallinn tollal ise kehtestada, seda sai teha vaid riigikogu.

«Minu arvates on see väga küüniline lähenemine. Kui me seda taotlesime, siis öeldi: ei, seda te ei saa, sest sellega kahjustate majandusolukorda ja konkreetset sektorit. Aga nüüd koorib riik sealt nii palju, kui üldse annab koorida, ja omavalitsustele öeldakse, koorige sealt veel, kui teil millegi jaoks raha vaja on,» ütles Kõlvart.

Ta lisas, et valitsuse poolt on väga küüniline anda turismisektorile signaal, et

te olete luksusteenus, te ei vaja soodustust. «Keegi ei mõtle selle peale, et tegelikult see on eksportkaup. See on väga vajalik teenindussektorile, mis teatavasti on meie majandusele eksistentsiaalse tähtsusega. Nüüd öeldakse, et see majandusharu ei ole tähtis, et meil ei ole siia täiendavaid kliente vaja. Läti ja Leeduga võrreldes meie konkurentsivõimekus juba langeb ja turismisektor saab tõsise löögi, millel on tegelikult tagajärjed meile kõigile. Ja pärast kõike seda öeldakse meile: kehtestage turismimaks, kui teil on raha vaja,» rääkis linnapea.