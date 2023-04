3D-mudel aitas tütre jäljetult kadunud ema jälile

Neid inimesi, kelle jäljetult kaduma läinud lähedasi kunagi ei leita, jagub Eestis kümneid. «Müstika, et just mina oma ema leidsin,» lausus nüüdseks tuvastatud Maie Enslingu anonüümseks jääda soovinud tütar ja lisas, et ei oskagi veel juhtunule nime anda, sest pole niisugust lugu raamatutest lugenud ega filmidest näinud.