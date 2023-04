Hodgesi sõnul tuleb tagada Ukrainale võiduks kõik vajaminev

«Võit võib tulla veel sel aastal. See sõltub suuresti Ühendriikidest ja mõnest teisest lääneriigist, kui need deklareerivad kindlalt soovi, et Ukraina lõpuks võidaks. Ja kui me teeme poliitilise otsuse ja kindlustame Ukrainale kõik vajaliku, siis sõda võib lõppeda enne selle aasta lõppu. Ei ole enam vabandusi ja poolikuid meetmeid. Me võtame selle ette ja teeme selle töö ära. Ja ma usun sellisesse võimalusse,» rääkis Hodges intervjuus.