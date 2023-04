Kaitsjate taotlus jäi rahuldamata: Tallinna Sadama protsessiga jätkab senine kohtunik

«Mul pole kahtlust Tallinna Sadama protsessi kohtuniku ja rahvakohtuniku erapooletuses, kuid see, et nad on tõendeid juba näinud, ei näi erapooletu, seetõttu teen ettepaneku kohtunik Kristina Väliste ja rahvakohtuniku Vladimir Simagini taandamiseks,» selgitas Tallinna Sadama eksjuhi Ain Kaljuranna kaitsja, vandeadvokaadi abi Andri Rohtla eelmisel istungil.