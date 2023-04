VIDEO ⟩ Õnnetuspaigalt põgenemine läks juhile maksma 12 000 eurot

Orulaid tõi välja kaks põhjust, miks kahju põhjustanud juhid sündmuskohalt lahkuvad. Üks osa on neid, kes naabri autot parklas müksavad, aga seda ise tähele ei pane ehk juhid, kes lahkuvad teadmatusest, et nad üldse kahju põhjustasid. «Kui selgub, et kahju põhjustanud juht tõesti ei olnud tekitatud kahjust teadlik, siis võetakse seda ka kahjujuhtumi lahendamisel arvesse,» lausus Orulaid.

Teine osa lahkub sündmuskohalt süüliselt ehk teades, et nad põhjustasid kahju. Need on põgenejad, kes saavad oma tekitatud kahjust aru, aga loodavad, et sündmuskohalt lahkudes neid ei tuvastata, mistõttu ei jäta nad ka endast ohvrile mingit teadet ega teavita juhtunust politseid. «Kui sellisel juhul juht lõpuks tuvastatakse, siis ootab teda kaks n-ö üllatust. Esiteks algatab politsei üldjuhul väärteomenetluse, mis enamasti lõpeb juhi jaoks süüdimõistva otsuse ja kergemal juhul rahatrahviga. Teiseks on kindlustusseltsil õigus esitada talle tagasinõue kogu tema tekitatud kahju ulatuses,» lausus Orulaid.

«Seetõttu on kindlasti oluliselt targem ja odavam kohe vastutus võtta ehk kannatanu sündmuskohal ära oodata ja koos temaga õnnetus fikseerida, et kindlustusseltsid saaksid juhtunu muretult ära klaarida. Või kui kahju tekitaja peab tõesti kiiruga lahkuma, siis peaks juhtumist politseisse teatama ja käituma nendelt saadud juhiste järgi. Lisaks on soovitatav jätta endast maha ka andmed, et tagantjärele olukord lahendada,» soovitas Orulaid.