Vene piiril on kaubaveoste liikumine osaliselt taastumas

Narva piiripunktis oli kolmapäeva pärastlõunase seisuga piiriületuse järjekorras 198 veokit ning piiriületus on hilinenud 45 tundi; Koidula piiripunktis on järjekorras 256 veokit ning piiriületus on hilinenud 51 tundi; Luhamaa piiripunktis on järjekorras 283 veokit ning piiriületus on hilinenud 50 tundi.