Omanik ootas kohvrit lennujaamalt, aga sai selle kätte prügikonteinerist - räbala ja tühjana

Märtsi lõpus naasis Ingrid Abel reisilt koju ilma kohvrita, kuid lennufirma ja Tallinna lennujaam lubasid, et muretsemiseks pole põhjust - see saadetakse talle järele. Kohvrit aga ei tulnud ja nädal hiljem sai Abel kirja kontvõõralt, kes teatas, et tema oodatud pagas on Tallinna kesklinna prügikonteineris.