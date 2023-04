Reedel tuleb kuni 13 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10, puhanguti 14, põhjarannikul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 2-6, Lõuna- ja Lääne-Eestis kuni kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kirdetuul 5-9, puhanguti kuni 12 m/s. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 2-5 kraadi.

Ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati võib hoovihma sadada. Pärastlõunal taevas järk-järgult selgineb ja ilm on sajuta. Puhub ida- ja kirdetuul 5-11, puhanguti 14, põhjarannikul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s, õhtul nõrgeneb veidi. Sooja on 8-13, tuulele avatud rannikul 3-7 kraadi.