Säh sulle rohepööret! Vallad eelistavad lagunevate elektriautode asemele sisepõlemismootoriga masinaid

Nüüd ilmnevad järjest probleemid. Poolt tosinat automarki esindavasse Topautosse, kelle kätte läks sellest aastast ka Mitsubishide hooldus, veeti tänavu kolme esimese kuuga kogu Eestist kolmteist Mitsubishi elektriautot, mille eluiga on jõudmas lõpule. Topauto järelteenindusjuhi Aivar Kägu sõnul esineb neil palju elektroonikamuresid, kuid suurim probleem on rooste, mis on mädandanud ka akukinnitused, nii et varsti pole võimalik neid autosid enam kasutadagi. «Meie töömehed kiruvad, et kui on vaja kuskilt mingit polti keerata, murduvad need puruks,» ütleb ta.