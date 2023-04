Eesti on rahakulutamises Euroopa tipus kahes üllatavas valdkonnas

«On kolm valdkonda, kus Eesti kulutab Euroopa keskmisest rohkem, ülejäänud valdkondades pigem vähem või alla keskmise,» tõi välja rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe. «Need valdkonnad on riigikaitse – oleme NATO kaheprotsendilise kohustuse täitmisel hästi tublid olnud (Eesti on Kreeka järel teine – Ü. H.) –, kuid kaks teist valdkonda võivad paljudele üllatuseks olla.»

Üks on haridus. «Ehkki üsna palju räägitakse, et haridusele on raha juurde vaja, tuleb Eurostati üleeuroopalisi andmeid võrreldes välja, et tegelikult kulutame SKT (sisemajanduse kogutoodang) mõistes Euroopas kolme esimese seas,» märkis Lättemäe. Majandusnäitaja SKT kajastab kõigi lõpptoodete ja teenuste rahalist väärtust, mida riik on kindla aja, tavaliselt aasta jooksul tootnud.