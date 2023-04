President Alar Karis kohtus Madalmaade kuningaga

President Karise sõnul on Eesti huvitatud koostööst Madalmaadega piiriülestes taastuvenergiaprojektides ning nende kogemusest ja oskusteabest nii tuuleenergia kui ka vesiniku vallas. «Holland on Eestile hea koostööpartner, kellel on suur kogemus ja ka huvi meretuuleenergiat toota. Näide meie riikide heast koostööst on maineka Hollandi ettevõtte Van Oordi suurinvesteering Saare Wind Energy meretuulepargi arendusse Saaremaa rannikul,» ütles Eesti riigipea. «Hollandlased on meile ka eeskujuks rohelise vesinikuenergia tootmisel. Loodan ka vesinikuprojektide arendamisel head koostööd.»