Valge Maja taunis Florida äärmuslikku abordipiirangut

«Keeld on vastuolus fundamentaalsete põhivabadustega,» lisas Jean-Pierre.

USA justiitsminister Merrick Garland ütles neljapäeval, et ministeerium ei ole mingil juhul nõus kohtu otsusega karmistada piiranguid abordiravimile mifepristoon ja kaebab selle ülemkohtusse edasi.

«Me taotleme ülemkohtult erakorralist abi, et kaitsta FDA (Toidu- ja Ravimiameti) teaduslikku hinnangut ja ameeriklaste juurdepääsu ohutule ja efektiivsele reproduktiivhooldusele,» ütles minister.

Bidenit Iiri-visiidil saatev Valge Maja pressisekretär Karine Jean-Pierre ütles Dublinis ajakirjanikele: «Me usume, et seadus on meie poolel ja me võidame.»