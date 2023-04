USA soovib kasutada Venemaa külmutatud varasid Ukraina taastamiseks

«Muu hulgas töötame selle nimel, et Venemaa maksaks selle eest, mida on hävitanud,» rõhutas minister.

«Osalesin just Ukrainale rahalise toetuse andmise eriformaadiga kohtumisel. See üritus toimub Washingtonis ja toob kokku tugevate demokraatiate rahandusministrid – meie partnerid, Euroopa Komisjon, rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide juhid: Rahvusvaheline Valuutafond, Maailmapank, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank,» rääkis Zelenskõi.

«See on meie eesmärk. Ja see on väga konkreetne tõend terroririigi täielikust kaotusest. Pealegi teab maailm lahendust - Venemaa varad ning Venemaa ametnike ja oligarhide varad, kes rikastusid terrorirežiimi toetades. Kõiki neid varasid tuleks kasutada kahjude hüvitamiseks neile, kellele Venemaa on toonud valu ja kannatusi. Vene varasid tuleks kasutada agressioonist toibumiseks. Sõda peaks agressori jaoks osutuma äärmiselt kalliks,» rõhutas president.