FOTOD ⟩ Tallinn võtab jõuliselt ette võitluse kõnniteedel parkijatega

Varasemast enam rakendatakse 40-euro suurust trahvimäära, mitmes kohas tõkestatakse kõnniteedele sõitmist postide ja haljastusega ning ühtlasi alustab pilootprojektina mupo jalgrattapatrull, kes võtab sihikule eeskätt ratta- ja kõnniteedel parkimise.

«Auto koht on sõiduteel ning kõnniteel sõitmine ja parkimine on keelatud ja jalakäijatele ohtlik. Miski ei õigusta rikkumisi ja liiklusohtlikku käitumist. Viimastel aastatel on Mupo pööranud probleemile aina rohkem tähelepanu, mida tõestab trahvide enam kui kahekordne kasv viimase nelja aasta jooksul. Ent paraku probleemi lahendamiseks sellest ei piisa,» ütles abilinnapea Vladimir Svet (KE).

«Pidevalt kujundame linnaruumi ümber, et autode pääsemine kõnniteedele oleks raskendatud: olgu selleks puude istutamine tänavate rekonstrueerimisel või lilleanumate ja pollarite lisamine, mis on kiirem lahendus. Nüüd läheneme probleemile senisest süsteemsemalt ning rakendame erinevaid meetmeid jalakäijate ohutuse tõstmiseks,» märkis ta.

Vaatamata sellele, et viimastel aastatel on Tallinna munitsipaalpolitsei amet koostanud ligi 30 000 parkimistrahvi, on probleem jätkuvalt terav. Viimastel aastatel on toimunud märkimisväärne parkimistrahvide määramise tõus.

Kui 2018. aastal koostati ligi 14 000 hoiatustrahvi, siis 2020. aastal juba 20 000 ja 2022. aastal 30 000 hoiatustrahvi ebaseadusliku parkimise eest. Suurema osa nendest moodustavad just kõnniteel parkimise eest väljastatud trahvid.

Selleks, et trahvidel oleks suurem mõju, rakendatakse edaspidi teatud juhtudel senise 20-eurose trahvimäära asemel 40 euro suurust trahvimäära. Seaduse järgi saab määrata 40-eurost trahvi liiklusohtlikku ja liiklust takistava parkimise eest.