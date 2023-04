Läbivaatuse käigus tegi arst ultraheli ja selgus, et Andresel on munandivähi kahtlus. Arst veel selgitas, et see ongi noorte meeste haigus ja pani Andresele järgmiseks nädalaks uroloogi vastuvõtuaja Tartu Ülikooli kliinikumi. Tartus kinnitas uroloog Pärnu meestearsti kahtlust ja ütles, et tuleb operatsioonile minna.