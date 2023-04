Mul läheb väga hästi. Omandan magistrikraadi organisatsioonikäitumisest Tallinna Ülikoolis. See on minu jaoks väga huvitav – poleks uskunudki, et võin kunagi istuda loengus suu ammuli kuulates. Ei jõua märkmeid ära teha. Minu kooliskäimine on muutunud ka kogu kriminaalbüroo juhtide koolis käimiseks, sest iga loengu lõpus jagan ka nendega oma märkmeid ja õpitut. Siis meil tekivad ka väga toredad arutelud. Andsin kogu meeskonnale ette teada, et kui lähen mina kooli, läheb ilmselt kogu büroo.