Politsei otsib Maardust kadunud 46-aastast Alekseid

Politseinikud koguvad infot mehe võimaliku asukoha kohta. Samuti on kontrollitud temaga seotud aadresse, kuid seni ei ole Alekseid õnnestunud leida. On teada, et täna hommikul liikus mees Tallinnas Merimetsa ja Mustjõe kandis.

Aleksei on 182 cm pikk, sportliku kehaehitusega ning tal on lühikesed hõredad juuksed, mis on pruunikad. Mehel on seljas must sportlik jope tumepunase kapuutsiga ning jalas helehallid dressipüksid ja hallid tossud.