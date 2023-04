Vene kaitseministeerium tugevdab Wagneriga koostööd Bahmuti vallutamiseks

ISW usub, et sellest võib anda tunnistust õhudessantvägede ülema Mihhail Teplinski naasmine rindele.

«Viimastel nädalatel on Vene väejuhatus hakanud Wagneriga tihedamat koostööd tegema, sest ilmselt püütakse kiirendada Bahmuti hõivamist,» öeldi ülevaates.

Ekspertide sõnul tegutsevad Bahmuti piirkonnas 106. õhudessantdiviisi üksused.

Vene sõjablogijad on ühtlasi rääkinud, et Wagner kasutab selles suunas tanke T-90, mis viitab sellele, et Venemaa juhtkond on varustanud neid kaasaegsemate vahendite ja tehnikaga.

Samas kahtleb ISW, et Teplinski suudab taastada õhudessantvägede endise «eliitväe» staatuse, sest üksused on kandnud tohutuid kaotusi.

Venemaa väitis laupäeval, et tema väed on liikunud edasi Ukraina rindelinna Bahmuti põhja- ja lõunaosas.

Moskva on püüdnud Bahmuti vallutada alates mullu suvest ja sellest on saanud üle aasta tagasi alanud Vene invasiooni kõige pikem ja verisem lahing.

Kiievi teatel on lahing linna üle võtmetähtsusega, et tõrjuda Vene vägesid tervel rindejoonel. Linn on omandanud sealjuures suure sümboolse väärtuse, kuigi analüütikute sõnul on see strateegilises mõttes ebaoluline.

Nii Vene kui Ukraina väed on kandnud Bahmutis raskeid kaotusi.