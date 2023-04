VIDEO JA FOTOD ⟩ Alar Karis nimetas ametisse uue valitsuse

President Karise sõnul on koalitsioonivalitsused Eesti tugevus, selline poliitika toetub kompromissidele ja eeldab laiemat pilku kui ainult oma erakonna soovid ja lubadused. «Nii on ka Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide valitsusleppesse kokku saanud kolme erinäolise erakonna mõtted. Kuu aega kestnud koalitsiooniläbirääkimiste finaal näitas tahet kokku leppida. Nüüd sõltub igaühest teist ja fraktsioonidestki, kui kauaks seda tahet jätkub. See on valitsusliidu sisemise rahu küsimus,» sõnas riigipea.

«Aga on ka välimine rahu, mida te nautida ei saa. Isegi mitte sada päeva, alates tänasest. Opositsioon tuletab teile pidevalt meelde, et on ka teistsuguseid arvamusi. See on igati normaalne ja demokraatlik. Piinlikuks muutub see siis, kui mängulust ja sõnatorked kasvavad parlamendi töö blokeerimiseks ja ebaviisakuste kaskaadiks. Ent juba on näha, et võimuliidu ja vastasrinna suhted saavad olema üsna karused,» sõnas president Karis.

Riigipea pani uuele võimuliidule südamele palve põhjendada oma otsuseid. «Ma ei arva, et ka pealtnäha ebameeldivate lahenduste puhul tuleks vabandada või end õigustada. Kuid tuleb selgitada, mis üks või teine valus otsus on teie arvates just see kõige õigem. Ausat juttu arukad mõistavad, keerutamine tekitab trotsi ja meelepaha,» lausus Vabariigi President.

President Karis sõnas, et tema kui teadmiste usku inimesena ei saa jätta ütlemata, et valikute tegemisel peab laual olema mõjuanalüüs. «Ilma mõjuanalüüsita pole minu arvates võimalik põhjendada ei näiteks majutusasutuste käibemaksu tõstmist, omavalitsuste rahastusmudeli muutmist, automaksu detaile ega palju muudki, mida uus valitsuskoalitsioon on lubanud juba lähikuudel või ka lähiaastatel seadustesse kirjutada,» lisas ta.