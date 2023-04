Narva kivimüüri sodija tunnistas üleolevalt oma teo üles

«Mina, Vladimir Vladimirovitš, Vene Föderatsiooni endine kodanik, vabandan sügavalt kõigi ees ja ja olen valmis kohtusse minema, et oma tegude eest vastutada,» kirjutas Kastan sotsiaalmeediasse. «Mina olen Eesti elanike suhtes tehtud provotseerimata agressiooni autor,» lisas Kastan ja ironiseeris, et ta on vene rahva häbiplekk.

Provokatsioon sõjaõhutaja tsitaadiga

Narva linnapea Katri Raik tunnistas Postimehele, et viimasel ajal pole linnas Georgi linte ega Z-tähtesid näha olnud. «Tõsi on see, et kui ma täna seda uudist lugesin, siis mu esimene mõte oli, et 9. mai on lähedal. Provokatsioone enne 9. maid on Narvas olnud kõigil aastatel – väiksemaid ja suuremaid, mis on võibolla aruaadavalt vähem tähelepanu saanud. Aga praegu tuleb see vene keelest vägagi tuntud tsitaat kähku koristada,» rääkis ta.