Päästjad on soojade ilmade saabudes rakkes kulupõlengute kustutamisega

Laupäeva pärastlõunal teatati, et Rae vallas Limu külas on lõke käest läinud ning ümberasuva maastiku süüdanud. Päästjate saabudes oli inimene ise juba põlengu lokaliseerinud ning päästemeeskond tutvustas talle ohutu lõkketegemise reegleid.

Laupäeval kell 15 teatati, et Keila linnas Jõe tänaval põleb kulu. Päästjad selgitasid saabudes, et kulu oli põlema süttinud järelevalveta lõkkest ning kustutasid selle.

Lõkketegija rääkis, et oli arvanud, et tulease on juba kustunud ning läks kontorisse tööle. Naasnuna oli aga avastanud, et tugev tuul oli lõkkes hõõgunud sütele uue hoo sisse andnud ning lisaks maastikule oli tuli levinud ka kõrvalasuva hoone seina. Isik tunnistas oma viga ning aitas päästjaid kustutustöödel igati, kirjutati pressiteates.