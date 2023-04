PILTUUDIS ⟩ Ida-Virumaa «kolme nõia kaev» keeb taas

Ülemöödunud nädala lõpus ja eelmise nädala alguses jagati sotsiaalmeedia grupis «Looduse pildipank» fotosid ja videoklippe sellest, kuidas «kolme nõia kaev» taas vett välja purskab.

Alutaguse matkaklubi juhatuse liige ja Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda sõnas, et on selle kevade jooksul «kolme nõia kaevu» juures käinud vaid korra ning sellega, kas see veel tänagi purskab, ta hetkel kursis ei ole.

Teada pole tema sõnul ka see, millal see purskama hakkas. «Tänavune talv on sellised sulaperioode täis ja arvan, et ka nendel aegadel midagi tuli. Viimase suure sulaga oli võib-olla kõige rohkem,» ütles Süda.

«Üleüldse Ida-Virumaal on talve lõpul palju sademeid olnud. Suur sademete hulk on kõigis veekogudes ja kraavides kajastunud, nii ka selles nõiakaevus, samuti veel Ratva toruallikates.»

Ta lisas, et kolme toru allikas ehk «kolme nõia kaev» annab ilmselt vett välja enam-vähem aasta läbi, kuid see ei purska kõrgele, kuna torud lõpevad umbes pool meetrit vee tasapinnast allpool, mistõttu takistab veekiht sellel kõrgele purskamist.

Kuidas «kolme nõia kaev» tekkinud on? Süda selgitas, et puuraugud on inimtekkelised ning tehtud selleks, et kaevanduskäikudesse sattunud pinnavesi ei uputaks metsa ja et madalamad kohad ei oleks pidevalt vee all. Tema sõnul tekkis probleem eriti teravalt esile siis, kui ehitati Viru vanglat.

Kevadeti hakkab Tuhalas keema ka Eesti kuulsaim nõiakaev. Foto: Mihkel Maripuu

Ehkki Tuhala nõiakaevuga Ida-Virumaal asuvat kaevu Süda sõnul võrrelda ei anna, siis soovitab ta seda sellegipoolest külastada. Turistiatraktsiooniks see veel muutunud ei ole, sest sinna ei suuna isegi ükski reklaamsilt.

«Ratva kahe nõia kaev ehk toruallikad on populaarsem, sest ta jääb tee lähedale ja sildid on väljas, aga kolme allika juures silti ei ole. Need kes teavad, need teavad. Samas sinna suunduv rada näitab, et seal ikkagi käiakse.»