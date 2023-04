Õiguskantsler: lapse koolitee puhul tuleb arvestada kõiki asjaolusid

Õiguskantsler tõi oma kirjas näiteks, et üks valdadest ei lähtunud lapsele kooliteekonda korraldades hea halduse põhimõttest, kuna ei hinnanud, kas koolitee on lapse elule ja tervisele piisavalt ohutu ning kuidas see mõjutab lapse õpivõimet ja -tahet.

Vald ei selgitanud õiguskantsleri hinnangul välja lapse parimaid huve ega kõiki olulisi asjaolusid. «Koolitee ei tohi olla lapse elule ja tervisele ohtlik ega ka liiga väsitav. Kooli jõudes peab olema laps võimeline õppetööle keskenduma. Seega ei tohiks igapäevane kooliminek olla lapsele kurnav,» toonitas õiguskantsler.

«Korraldades õpilase transporti kooli ja koju tagasi ning arvestades seejuures, et lapse jalgsitee ei tohi olla pikem kui kolm kilomeetrit, tuleb vallal lähtuda kehtestatud nõuetest. Silmas tuleb pidada õiguse üldpõhimõtteid, võtta arvesse kõiki olulisi asjaolusid ning kaaluda põhjendatud huve. Esikohale tuleb seada lapse parimad huvid,» märkis õiguskantsler.

Vahemaa lapse kodust bussipeatusesse on 2,9 kilomeetrit. Selle läbimiseks mööda maanteed võis lapsel kuluda umbes 40 minutit. Bussisõidule kulunuks omakorda aega 40 minutit. Selleks, et jõuda kell 7.14 väljuvale koolibussile, oleks laps pidanud kodust väljuma umbes kell 6.35 ja ärkama eeldatavalt vähemalt kell 6, et ta jõuaks end ka kooliks korda seada ja süüa.