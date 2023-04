NARVA VÕIMULEPE ⟩ Raik: olen hirmul, mis on selle kõige hind

Raik märkis, et Narva uue võimuliidu kolm osapoolt – Eesti 200, fraktsioon Narva Tulevik ja Keskerakond – on praeguseks kümme lehekülge teksti kokku pannud, kuid millise sisu täpselt koalitsioonilepe saab, selgub lähiajal. «Mina olen muidugi hirmul, et mis on selle kõige hind. Ei tahaks lubada asju, mida me nagunii ei tee. Mitte, et need oleksid ebavajalikud, vaid meil pole selle jaoks ressurssi,» rääkis linnapea.

Raik lubas seista selle eest, et kõik, mis võimuleppesse kirjutatakse, ei kujuneks Narva jaoks üle mõistuse kulukaks. «Tore oleks toetada korteri- ja aiandusühistuid, ehitada mänguväljakuid, aga lihtsalt kui palju meil on raha ja kui palju raha on selle kõige hooldamiseks. Ei ole mõtet kirjutada asju, mida me tegelikult kunagi tegema ei hakka. Samas peab seal sisalduma see, mida tõepoolest teeme.»

Ta möönis, et mõnes mõttes sünnib koalitsioonilepe Narvas ka traditsioone järgides. «Vaatame, mis sellest lõpuks saab ja kui püsiv see koalitsioon on. Ütleme ausalt, selle koalitsiooni suhtes on üsna oluline ka, kes on järgmine Keskerakonna esimees.»

Narva tulevase võimuleppe põhirõhk on haridusel, spordil ja linnakeskkonnal, samuti töökohtade loomisel.