Siseminister Läänemets sai tapmisähvarduse

Läänemets kinnitas Postimehele, et Kattai kommentaarid ilmusid ühe ta Facebooki postituse alla täna pärastlõunal. «Riigikogu hoonesse sisenete, siis avan tule,» kirjutas Kattai siseministrile.

«Politsei on nendest teadlik ja Kattai on neile juba ka varasemast sarnastel põhjustel tuttav,» rääkis Läänemets. Ta märkis, et vaenulikud kommentaarid ei ole talle sotsiaalmeedias võõrad, ent Kattai tänane sõnakasutus oli tavapärasest häirivam.