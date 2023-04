Kohus lubas keskkonnaametil kormoranimunade õlitamist jätkata

«Kormoranimunade õlitamist alustavad kalurid plaanipäraselt aprilli lõpus ja mai alguses. Algselt planeeritud 13 laiu asemel õlitatakse kormoranide mune 10 laiul. Andmed täpsustusid ning selgus, et neil kolmel laiul, kus õlitamist ei toimu, oli kormoranide osakaal teiste lindude hulgas väiksem kui 90%, mis oli kormoranimunade õlitamiseks Keskkonnaameti lävend,» selgitas Vakra.

Keskkonnaameti peadirektor selgitas, et kormoran on Eesti looduse põline liik, kes aastakümneid tagasi jõulise tõrjumise tõttu siinkandis praktiliselt välja suri. «Kormoranide naasmine meie loodusesse on igati tervitatav ja paljudel laidudel on nad kaitstavate liikide nimekirjas,» selgitas Vakra. «Teisalt mõistame ka rannakalurite muret selle pärast, et püügikoormuse vähendamine pole kalavarude kaitseks piisavaid tulemusi andnud. Kuna kormoranid on üks survetegur kalade arvukuse taastumisel, siis võimaldame sellel aastal kormoranide ohjeldamist.»