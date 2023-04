Politseikolonelleitnant Sirle Loigo ütles, et kevadist liiklust iseloomustab autojuhtide aina suurenev kiirus. «Kuivad teed ja kevadine ilm muudavad juhtide ohutunnet väiksemaks ja jalga gaasipedaalil raskemaks. Seetõttu keskendumegi kevadistel liiklustalgutel just kiiruseületajatele, et tuletada meelde piirkiiruse olulisust ja tagada liiklejate turvatunne,» rääkis Loigo.