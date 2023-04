Läbipõlemine sundis Rakvere haigla meedikut tegema kannapööret

«Retoorika on selline, et kui sa juhid struktuuriüksuseid, ja mul oli neid mitu, siis tegelikult on haigla toimimas hoidmiseks vaja ju valveringid katta. Aga kellega neid katta, kui kellegagi katta ei ole. Sellisel juhul peab osakonna juhataja ise oma isikuga panustama, kuid see ei ole normaalne. See ei sobi kellelegi. Ei sobinud ka mulle, et pean nii palju tööd tegema. Kõik kodused asjad jäid ju tegemata. Väsimus. Põlesin lihtsalt läbi ja suusad läksid risti,» selgitas ta.